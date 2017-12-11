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Министерство: подросток из спецучилища повредил позвоночник при побеге

12.12.2017 13:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Воспитанник спецучилища в Могилеве получил травму позвоночника при попытке побега, а не после избиения руководством СПТУ, заявили во вторник в Министерстве образования республики.

Следственный комитет Беларуси сообщил во вторник информацию о возбуждении уголовного дела в отношении директора и его заместителя могилевского СПТУ — по статье "превышение служебных полномочий". Их подозревают в возможном избиении пытавшихся сбежать подростков.

"По имеющейся информации, из спецучилища закрытого типа города Могилева был совершен побег шестью воспитанниками. В учреждении воспитываются подростки, совершившие уголовные преступления или иные противоправные действия. Во время побега, прыгая через забор, один из сбежавших получил травму позвоночника", — сообщили Sputnik в ведомстве.

После получения информации от родителей о попытке побега и последующем "избиении" сотрудниками спецучилища на место были направлены и представители Министерства образования. По словам представителей ведомства, далее решения принимались совместно с правоохранительными органами.

"Любое насилие в учреждениях образования недопустимо. Для предупреждения подобных проявлений принят ряд управленческих и организационных решений. Этот вопрос находится на контроле в Министерстве образования", — заключили в пресс-службе ведомства.

Расследованием резонансного дела вокруг избиений подростков занимается управление Следственного комитета по Могилевской области.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Ситуацию в могилевском спецучилище проясняли правоохранители и представители Минобразования.

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