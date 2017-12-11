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Обвиняемых в убийстве таксиста начали судить в Бресте
12.12.2017 17:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Суд Брестского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех обвиняемых в убийстве таксиста, сообщила Sputnik во вторник помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич.
Тело убитого 35-летнего таксиста было обнаружено в мелиоративном канале в Брестском районе.
"Фигурантам предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — в убийстве с особой жестокостью, разбое и хищении документов", — сообщила Гришкевич.
Санкции статьей, по которым предъявлено обвинение, предусматривают длительные сроки наказания, вплоть до смертной казни.
Как раннее сообщал Sputnik,
В ходе преступления было похищено имущество на сумму более 11 тысяч рублей.
В порядке прокурорского реагирования были изучены также причины и условия, способствовавшие совершенным особо тяжким преступлениям. В ООО "ТаксиБрест", где работал убитый, выявлены случаи несоблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины. Прокуратурой Бреста внесено представление руководству предприятия с требованием об устранении установленных нарушений, сказали в генпрокуратуре.
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Прокуроры выявили в "ТаксиБрест", где работал убитый, случаи несоблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины.
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