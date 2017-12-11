Обвиняемых в убийстве таксиста начали судить в Бресте

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Суд Брестского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех обвиняемых в убийстве таксиста, сообщила Sputnik во вторник помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич.

Тело убитого 35-летнего таксиста было обнаружено в мелиоративном канале в Брестском районе.

"Фигурантам предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — в убийстве с особой жестокостью, разбое и хищении документов", — сообщила Гришкевич.

Санкции статьей, по которым предъявлено обвинение, предусматривают длительные сроки наказания, вплоть до смертной казни.

Как раннее сообщал Sputnik, дело об убийстве таксиста группой лиц сопряженное с разбоем , было направлено в суд Брестской областной прокуратурой в начале ноября.

В ходе преступления было похищено имущество на сумму более 11 тысяч рублей.

В порядке прокурорского реагирования были изучены также причины и условия, способствовавшие совершенным особо тяжким преступлениям. В ООО "ТаксиБрест", где работал убитый, выявлены случаи несоблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины. Прокуратурой Бреста внесено представление руководству предприятия с требованием об устранении установленных нарушений, сказали в генпрокуратуре.