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Обвиняемых в убийстве таксиста начали судить в Бресте

12.12.2017 17:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Суд Брестского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех обвиняемых в убийстве таксиста, сообщила Sputnik во вторник помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич.

Обвиняемых в убийстве таксиста начали судить в Бресте
© Фото: ГАИ Брестской области
Таксисты об убийстве коллеги: никто не застрахован

Тело убитого 35-летнего таксиста было обнаружено в мелиоративном канале в Брестском районе.

"Фигурантам предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — в убийстве с особой жестокостью, разбое и хищении документов", — сообщила Гришкевич.

Санкции статьей, по которым предъявлено обвинение, предусматривают длительные сроки наказания, вплоть до смертной казни.

Как раннее сообщал Sputnik, дело об убийстве таксиста группой лиц сопряженное с разбоем, было направлено в суд Брестской областной прокуратурой в начале ноября.

В ходе преступления было похищено имущество на сумму более 11 тысяч рублей.

В порядке прокурорского реагирования были изучены также причины и условия, способствовавшие совершенным особо тяжким преступлениям. В ООО "ТаксиБрест", где работал убитый, выявлены случаи несоблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины. Прокуратурой Бреста внесено представление руководству предприятия с требованием об устранении установленных нарушений, сказали в генпрокуратуре.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Прокуроры выявили в "ТаксиБрест", где работал убитый, случаи несоблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины.

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