МИНСК, 12 дек – Sputnik. Подросток был помещен в Гомельскую областную больницу с острым отравлением после домашнего лечения с участием матери и бабушки, сообщила газета " Гомельская правда " со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова.

По информации Пристромова, 13-летнего гомельчанина доставили в больницу с диагнозом "отравление неуточненным атропинсодержащим веществом".

Как пишет издание, сотрудники милиции, разбираясь в ситуации, выяснили, что два дня накануне госпитализации мальчик жаловался на боли в животе после футбольной тренировки.

Мать ребенка к медикам решила не обращаться, а начала лечить сына сама – он стала давать мальчику различные таблетки, в том числе препараты против диареи. К "лечению" подключилась и бабушка – она поила внука травяными отварами на основе корня калгана. После этого у ребенка начались галлюцинации, и он был оперативно доставлен в больницу.

Благодаря оперативной помощи врачей гомельского подростка удалось спасти.

По словам Пристромова, по факту был назначен ряд экспертиз для установления точных обстоятельств произошедшего.