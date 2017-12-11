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Бабушка и мама в Гомеле "залечили" подростка до галлюцинаций

12.12.2017 17:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Подросток был помещен в Гомельскую областную больницу с острым отравлением после домашнего лечения с участием матери и бабушки, сообщила газета "Гомельская правда" со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова.

Бабушка и мама в Гомеле "залечили" подростка до галлюцинаций
© Sputnik/
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По информации Пристромова, 13-летнего гомельчанина доставили в больницу с диагнозом "отравление неуточненным атропинсодержащим веществом".

Как пишет издание, сотрудники милиции, разбираясь в ситуации, выяснили, что два дня накануне госпитализации мальчик жаловался на боли в животе после футбольной тренировки.

Мать ребенка к медикам решила не обращаться, а начала лечить сына сама – он стала давать мальчику различные таблетки, в том числе препараты против диареи. К "лечению" подключилась и бабушка – она поила внука травяными отварами на основе корня калгана. После этого у ребенка начались галлюцинации, и он был оперативно доставлен в больницу.

Благодаря оперативной помощи врачей гомельского подростка удалось спасти.

По словам Пристромова, по факту был назначен ряд экспертиз для установления точных обстоятельств произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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По факту был назначен ряд экспертиз для установления точных обстоятельств произошедшего.

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