Опубликованы видео взрыва и пожара на газораспределительной станции в Австрии

В Сети появились видеокадры взрыва и пожара на газораспределительной станции, расположенной недалеко от австрийского города Баумгартена. Взрыв прогремел сегодня днем. В результате была прервана подача газа в Италию, Венгрию и Словению.

Видео опубликовал портал news.ORF.at .

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще 21 получил ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщает полиция Нижней Австрии.

Видео: Ruptly

В Италии из-за прекращения поставок газа было введено чрезвычайное положение .





















Как сообщает РБК , в Gas Connect Austria затруднились назвать срок завершения восстановительных работ. Там отметили, что взрыв нанес серьезный ущерб, оценивать который пока рано, но он негативно повлияет на транзит газа в ближайшие дни. «Газ не пойдет через Баумгартен до тех пор, пока власти не дадут «зеленый свет», — пояснил представитель Gas Connect.