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Опубликованы видео взрыва и пожара на газораспределительной станции в Австрии
В Сети появились видеокадры взрыва и пожара на газораспределительной станции, расположенной недалеко от австрийского города Баумгартена. Взрыв прогремел сегодня днем. В результате была
Видео опубликовал портал
По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще 21 получил ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщает полиция Нижней Австрии.
Видео:
В Италии из-за прекращения поставок газа было
Как сообщает
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По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще 21 получил ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщает полиция Нижней Австрии.
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Архив (ЧП)
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