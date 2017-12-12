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ХАМАС объявило о начале третьей интифады

12.12.2017 22:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Палестинское движение ХАМАС приняло решение начать третью интифаду, завил во вторник пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану, сообщило РИА Новости.

ХАМАС объявило о начале третьей интифады
© REUTERS/ Ronen Zvulun/File Photo
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Это было сделано в ответ на действия США о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение", – сказал Алкану.

Первая палестинская интифада (1987 – 1991) – борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая интифада, поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. 

Американский лидер Дональд Трамп 6 декабря объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, а также подписал документ, согласно которому американское посольство будет перенесено из Тель-Авива в этот город. После заявления Трампа, которое было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в Иерусалиме произошли стычки между арабами и израильтянами. Позже палестинские боевики запустили с территории Сектора Газа по территории Израиля несколько ракет, в ответ самолеты и танки израильской армии атаковали посты ХАМАС.

История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах >>

 
Теги: Минск
 
 
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Вторая интифада началась в 2000 году после посещения премьером Израиля Ариэлем Шароном.

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