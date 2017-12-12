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Италия объявила режим ЧП из-за взрыва на газовом хабе в Австрии

12.12.2017 20:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Режим чрезвычайного положения объявлен в Италии после взрыва на крупной газовой станции в австрийской коммуне Баумгартен.

Взрыв, в результате которого один человек погиб и более 20 получили ранения, произошел утром 12 декабря. Станция, принадлежащая компании OMV (Австрия), входит число трех крупнейших в Европе – через нее идет около 30% российского газа, поставляемого в Европу.

"Министерство объявило чрезвычайное положение на основании европейского регламента и национального плана по чрезвычайному положению", – говорится в сообщении Минэкономразвития страны.

В ведомстве также заявили, что поставки газа потребителям Италии будут обеспечены выделением "голубого топлива" из подземных хранилищ.

В настоящее время полиция Австрии начала расследование инцидента, по предварительным данным, взрыв может быть связан с технической неисправностью на станции, но пока эта информация не нашла подтверждения.

Поставки прерваны

По данным австрийского газового регулятора E-Control, сейчас поставки газа в Венгрию, Италию и Словению прерваны.

При этом в компании не уточняют, когда именно будут сняты ограничения на прокачку газа в эти страны.

В российском "Газпром экспорте" сообщили, что в настоящее время компания работает над перераспределением потоков. Там также заверили, что делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа клиентам в Европе.

Цены начали рост

После ЧП в Австрии стоимость газа в некоторых европейских странах резко увеличилась.

В Великобритании, крупнейшем газовом рынке в Европе, цены на газ "с немедленной доставкой" выросли сразу на 35% – это самый большой показатель с 2013 года.

В Италии стоимость газа "на день вперед" увеличилась более чем на 95%.

 
Теги: Минск
 
 
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После ЧП в Австрии стоимость газа в некоторых европейских странах резко увеличилась.

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