Суд вынес приговор витебским дедушкам-насильникам: 32 года на двоих

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Суд Октябрьского района Витебска вынес приговор двум жителям Витебска, которые в течение двух лет насиловали малолетних детей, в том числе троих внуков одного из осужденных, сообщили Sputnik в Витебском областном суде.

Уголовное дело в отношении мужчин 51 и 53 лет суд рассматривал в закрытом. Жителей Витебска обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 166, ч. 3 ст. 167, ч. 1 ст. 406 Уголовного кодекса Беларуси.

"Окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому", – сказали в суде.

Там также сообщили, что отбывать наказание витебчане будет в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как ранее рассказали в УВД Витебского облисполкома, мужчины насиловали малолетних, в том числе внуков одного из осужденных, которые приезжали на выходные погостить, и снимали все происходившее на видео. Родители детей узнали обо всем только спустя более двух ллет.