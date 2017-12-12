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Пенсионер погиб под колесами Citroen в Ивацевичском районе

13.12.2017 08:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП на автодороге Р-6, в котором погиб 65-летний сельчанин, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Дорожный инцидент случился накануне утром на втором километре дороги, ведущей из Ивацевичей в Столин через Пинск. 41-летний водитель Citroen Evasion сбил пенсионера, жителя деревни Оброво, который шел по проезжей части по ходу движения минивэна.

"От полученных в результате наезда травм мужчина скончался на месте происшествия", — рассказали в ГАИ.

Там подчеркнули, что у пешехода не было при себе световозвращающих элементов.

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Теги: Минск
 
 
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Пешеход двигался по проезжей части, будучи не обозначенным световозвращающими элементами.

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