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Тело второго рыбака, пропавшего 14 дней назад, найдено в Пинском районе

13.12.2017 10:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек – Sputnik. Тело второго рыбака, пропавшего две недели назад на водохранилище Погост, найдено в озере, сообщила в среду Брестская областная организация ОСВОД.

Тело второго рыбака, пропавшего 14 дней назад, найдено в Пинском районе
© Pixabay
Найдено тело одного из рыбаков, пропавших в Пинском районе

Двое мужчин – 61-летний житель Пинска и 40-летний рыболов из Плещениц – пропали 30 ноября после того, как отправились на лодке на рыбалку. Их поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, водолазы ОСВОД и МЧС. 1 декабря обнаружили тело старшего мужчины – его прибило к берегу.

Как сообщает БелТА, труп второго рыболова нашли бригада местного рыбхоза – их сеть зацепилась за утонувшую лодку, под которой было тело.

По предварительным данным, когда плавсредство перевернулось, мужчина зацепился за лодку и не смог освободиться.

Как рассказывают очевидцы, причиной трагедии на водохранилище мог стать сильный ветер, из-за которого на озере поднялась волна.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, когда плавсредство перевернулось, мужчина зацепился за лодку и не смог освободиться.

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