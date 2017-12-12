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Тело второго рыбака, пропавшего 14 дней назад, найдено в Пинском районе
13.12.2017 10:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Тело второго рыбака, пропавшего две недели назад на водохранилище Погост, найдено в озере, сообщила в среду Брестская областная организация ОСВОД.
Двое мужчин – 61-летний житель Пинска и 40-летний рыболов из Плещениц –
Как сообщает
По предварительным данным, когда плавсредство перевернулось, мужчина зацепился за лодку и не смог освободиться.
Как рассказывают очевидцы, причиной трагедии на водохранилище мог стать сильный ветер, из-за которого на озере поднялась волна.
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По предварительным данным, когда плавсредство перевернулось, мужчина зацепился за лодку и не смог освободиться.
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Архив (ЧП)
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