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Минчанке по почте пришла из Украины энциклопедия с хитрым тайником
13.12.2017 11:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Партию ювелирный украшений обнаружили сотрудники таможни "Минск-2" в посылке, которая прибыла из Украины в адрес жительницы Минска, сообщили Sputnik в среду в Государственном таможенном комитете Беларуси.
© Фото: Брестская таможня
В сопроводительных документах значилось, что в посылке находится книга – энциклопедия, однако таможенников смутил вес свертка. Внутри действительно было издание "Киев. Энциклопедический справочник" 1981 года выпуска".
Под обложкой издания сотрудники таможни обнаружили тайник, в котором была спрятана партия ювелирных изделий. Между вырезанными листами книги находились 23 предмета, в том числе кольца, серьги, браслеты, цепочки.
Украшения были изготовлены из серебра 925 пробы с вкраплениями различных камней.
На таможне "Минск-2" уточнили, что ранее минчанка уже пыталась приобрести ювелирные изделия по почте. Однако, узнав о необходимости платить таможенные платежи, она отказалась от посылки, и товар был отправлен отправителю.
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В сопроводительной декларации значилось, что в посылке находится книга, однако внушительный вес свертка вызвал подозрение у сотрудников таможни.
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Архив (ЧП)
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