Минчанке по почте пришла из Украины энциклопедия с хитрым тайником

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Партию ювелирный украшений обнаружили сотрудники таможни "Минск-2" в посылке, которая прибыла из Украины в адрес жительницы Минска, сообщили Sputnik в среду в Государственном таможенном комитете Беларуси.

В сопроводительных документах значилось, что в посылке находится книга – энциклопедия, однако таможенников смутил вес свертка. Внутри действительно было издание "Киев. Энциклопедический справочник" 1981 года выпуска".

Под обложкой издания сотрудники таможни обнаружили тайник, в котором была спрятана партия ювелирных изделий. Между вырезанными листами книги находились 23 предмета, в том числе кольца, серьги, браслеты, цепочки.

Украшения были изготовлены из серебра 925 пробы с вкраплениями различных камней.

На таможне "Минск-2" уточнили, что ранее минчанка уже пыталась приобрести ювелирные изделия по почте. Однако, узнав о необходимости платить таможенные платежи, она отказалась от посылки, и товар был отправлен отправителю.