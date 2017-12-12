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Подростки задержали мужчину, похитившего выручку из кассы магазина

13.12.2017 11:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Четверо подростков задержали мужчину, который воспользовался отсутствие кассира в магазине, забрал содержимое кассы и попытался скрыться.

Подростки задержали мужчину, похитившего выручку из кассы магазина
© Sputnik/ Владимир Вяткин
Девушка в Могилеве крала одежду в магазине и продавала на рынке

Инцидент произошел вечером 10 декабря в Минске, в магазине, расположенном по улице Червякова. Мужчина зашел в магазин, увидел, что кассира нет, а в замке кассы остались ключи, и решил воспользоваться ситуацией.

"Он открыл кассу, забрал из нее все деньги в банкнотах в сумме 1200 белорусских рублей, после чего закрыл кассу и хотел незаметно покинуть здание магазина, однако был замечен продавцом. Женщина попыталась задержать мужчину, но он вырвался и выбежал на улицу", — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

Кассир выбежала следом и начала звать на помощь. Женщину услышали четверо молодых людей, которые и догнали мужчину. Правонарушителя вернули в магазин, где передали сотрудникам районного отдела Департамента охраны.

Правонарушителем оказался неработающий 39-летний мужчина, который ранее уже был неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление – хищение выручки из кассы.

Подростки задержали мужчину, похитившего выручку из кассы магазина
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
Награждение подростков, которые задержали вора

Задержавших мужчину молодых людей — Кирилла Егорова, Владислава Римашевского, Билла Андреева и Илью Тарасевича пригласили в Центральное РУВД, где их за активную гражданскую позицию и мужество лично поблагодарил начальник управления полковник милиции Артур Шахлай.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Начальник Центрально РУВД, на территории которого произошел инцидент, лично поблагодарил подростков за активную гражданскую позицию и мужество.

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