В УВД рассказали, как удалось поймать пожилых педофилов из Витебска

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Поймать с поличным педофилов из Витебска, которых во вторник приговорили к 16 годам тюрьмы, помог сын одного из них, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Во вторник суд Октябрьского района Витебска вынес приговор двум местным жителям 51 и 53, которые в течение двух лет насиловали малолетних детей, среди которых оказались и внуки одного из них. Преступников приговорили к 16 годам лишения свободы, отбывать которые должны в колонии усиленного режима.

Как рассказали в УВД, родственник ничего не подозревал об "увлечении" своего отца. Случилась семейная ссора, во время которой пожилой человек вызвал милицию, а его сын в отместку показал прибывшим правоохранителям коллекцию порно своего отца.

"На одном из видео было запечатлено, как пожилой мужчина и его друг устраивают оргии с детьми", — сообщили в УВД.

Один из осужденных заинтересовался связями с малолетними в 1990-е годы, когда в Москве ему случилось приобрести детские порнофильмы. Он всерьез увлекся этой темой, стал покупать специфическую литературу. Однако в это время продолжал строить нормальные отношения. Сошелся с женщиной, переехал к ней в общежитие, а в ее отсутствие приглашал домой соседских детей. Играл с ними в сексуальные игры: он был "доктором". Взамен дарил подарки и просил ребят привести своих друзей, сообщила газета "Витебский курьер".

В ходе следствия выяснилось, что мужчина ездил в гости к двоюродной сестре, где тайком насиловал четырехлетнюю дочку родственницы. Второй дедушка в это время развращал собственных внуков.

Познакомились преступники на работе – на одном из обувных предприятий Витебска. После стали устраивать "вечеринки" вместе, сообщили Sputnik в УВД.