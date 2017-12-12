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В УВД рассказали, как удалось поймать пожилых педофилов из Витебска
13.12.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Поймать с поличным педофилов из Витебска, которых во вторник приговорили к 16 годам тюрьмы, помог сын одного из них, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Во вторник
Как рассказали в УВД, родственник ничего не подозревал об "увлечении" своего отца. Случилась семейная ссора, во время которой пожилой человек вызвал милицию, а его сын в отместку показал прибывшим правоохранителям коллекцию порно своего отца.
"На одном из видео было запечатлено, как пожилой мужчина и его друг устраивают оргии с детьми", — сообщили в УВД.
Один из осужденных заинтересовался связями с малолетними в 1990-е годы, когда в Москве ему случилось приобрести детские порнофильмы. Он всерьез увлекся этой темой, стал покупать специфическую литературу. Однако в это время продолжал строить нормальные отношения. Сошелся с женщиной, переехал к ней в общежитие, а в ее отсутствие приглашал домой соседских детей. Играл с ними в сексуальные игры: он был "доктором". Взамен дарил подарки и просил ребят привести своих друзей, сообщила
В ходе следствия выяснилось, что мужчина ездил в гости к двоюродной сестре, где тайком насиловал четырехлетнюю дочку родственницы. Второй дедушка в это время развращал собственных внуков.
Познакомились преступники на работе – на одном из обувных предприятий Витебска. После стали устраивать "вечеринки" вместе, сообщили Sputnik в УВД.
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В течение двух лет двое жителей Витебска насиловали маленьких детей, в том числе и собственных внуков – вычислить их помог сын одного из них.
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