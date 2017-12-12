Трагедия под Новогрудком: пьянка закончилась смертью 2 человек

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Смертью двух человек завершилось "застолье" в одной из деревень Новогрудского района – погибли пожилая женщина и 30 летний мужчина, сообщили Sputnik в среду в УВД Гродненского облисполкома.

По информации милиции, двое сельчан 30 и 59 лет, племянник и дядя, гостили у пожилой женщины и распивали спиртное.

"У мужчины 1987 года рождения возник конфликт с пенсионеркой. Позабыв об уважении к старшим, он стал наносить удары престарелой женщине", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что на защиту пенсионерки встал дядя, но племянник напал на него с ножом. Старший мужчина сумел выбить оружие из его рук, а затем нанес молодому человеку удар ножом в бедро. От кровопотери племянник вскоре скончался.

Дядя вызвал на место происшествия скорую, которая забрала пенсионерку в больницу, однако женщина вечером в тот же день от полученных травм умерла.

В отношении сельчанина было возбуждено дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения повлекшего смерть). Мужчине в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до 15 лет.