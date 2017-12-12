Пьяный минчанин набедокурил в Курасовщине: ему грозит до трех лет

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Уголовное дело по статье "хулиганство" возбуждено в отношении 24-летнего ранее судимого минчанина за повреждение чужого имущества, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел накануне около полуночи. Молодой человек, находясь в подпитии, вступил в конфликт с незнакомыми людьми возле магазина в микрорайоне Курасовщина. В ходе перепалки парень снял свой рюкзак и швырнул его в дверь магазина, при этом разбилось стекло.

"После чего (подозреваемый — Sputnik) скрылся в дворовой территории. Забежав во двор, молодой человек повредил несколько автомобилей", — рассказали в столичной милиции.

В результате в пяти машинах оказались разбиты или поцарапаны зеркала заднего вида.

В ГУВД отметили, что злоумышленник не смог объяснить причины своего поступка. Санкция ч 1 ст 339 Уголовного кодекса, по которой было возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.