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Пьяный минчанин набедокурил в Курасовщине: ему грозит до трех лет
13.12.2017 12:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Уголовное дело по статье "хулиганство" возбуждено в отношении 24-летнего ранее судимого минчанина за повреждение чужого имущества, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел накануне около полуночи. Молодой человек, находясь в подпитии, вступил в конфликт с незнакомыми людьми возле магазина в микрорайоне Курасовщина. В ходе перепалки парень снял свой рюкзак и швырнул его в дверь магазина, при этом разбилось стекло.
"После чего (подозреваемый — Sputnik) скрылся в дворовой территории. Забежав во двор, молодой человек повредил несколько автомобилей", — рассказали в столичной милиции.
В результате в пяти машинах оказались разбиты или поцарапаны зеркала заднего вида.
В ГУВД отметили, что злоумышленник не смог объяснить причины своего поступка. Санкция ч 1 ст 339 Уголовного кодекса, по которой было возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
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Молодой парень сначала разбил стекло в магазине, а потом побежал во двор и повредил пять припаркованных машин.
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