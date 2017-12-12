В Новополоцке из магазина украли сейф с деньгами

В Новополоцке из нового магазина украли сейф с деньгами, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 декабря. Неустановленный злоумышленник, разбив окно, украл из магазина сейф. Там находилось чуть более 1 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Для поиска преступника применяли служебную собаку.

Примечательно, что магазин открылся недавно — в ноябре.