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В Новополоцке из магазина украли сейф с деньгами

13.12.2017 13:21 — ЧП | Tut.by  
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В Новополоцке из нового магазина украли сейф с деньгами, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 декабря. Неустановленный злоумышленник, разбив окно, украл из магазина сейф. Там находилось чуть более 1 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Для поиска преступника применяли служебную собаку.

Примечательно, что магазин открылся недавно — в ноябре.

 
 
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В сейфе находилось чуть более 1 тысячи рублей.

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