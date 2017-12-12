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СК рассказал подробности ноябрьского ночного ДТП Audi и VW в Бресте
13.12.2017 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Следственный комитет продолжает расследование в рамках уголовного дела по факту ДТП в Бресте, в результате которого пострадали шесть человек, рассказал Sputnik официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.
© Sputnik / Виктор Толочко
Жуткая авария произошла ночью 27 ноября
В результате ДТП пострадали оба водителя легковушек, а также четверо пассажиров, находившихся в салонах автомашин. Два человека
В ходе следствия выяснилось, что мужчина, который находился в Audi, был пьян, в его крови было обнаружено 2,58 промилле алкоголя.
Ранее стало известно, что по факту дорожного инцидента
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Два человека до сих пор находятся в реанимации, среди них и водитель "Ауди", который в момент ДТП был пьян.
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