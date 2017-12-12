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Первый случай мошенничества с биткоином зафиксирован в Беларуси

13.12.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Правоохранительные органы решают, будет ли заведено уголовное дело по факту мошенничества с биткоином, об этом сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Минчанин обратился в правоохранительные органы Бреста в середине августа и сообщил, что пытался совершить сделку по продаже криптовалюты, купленной им еще в 2011 году, но был обманут. Он рассказал, что через один из месcенджеров с ним связался потенциальный покупатель, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов. Мужчины договорились о встрече в Бресте.

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CC BY-SA 2.0 / Antana / Bitcoin
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"Участники сделки встретились в кафе в центре города. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел", — рассказал Sputnik заместитель начальника РОВД Ленинского района Бреста Дмитрий Коровяковский.

На данный момент этот случай можно считать беспрецедентным для Беларуси: ранее уголовные дела по факту хищения криптовалюты не возбуждались. Несмотря на то, что есть сложности с правовой оценкой инцидента, милиция активно разыскивает подозреваемого.

"Проводится длительная проверка. Мы изучаем позицию по этому вопросу Следственного комитета и прокуратуры. Ситуация осложняется еще тем, что покупатель и продавец пользовались анонимным мессенджером Telegram и анонимными интернет-площадками. В составе преступления есть признаки нескольких статей Уголовного кодекса. Возможно, дело будет возбуждено по ч. 1 ст. 209 – "Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием", — пояснил Коровяковский.

Максимальной санкцией по этой статье может стать лишение свободы на срок до трех лет.

Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире. С начала года ее курс вырос с 900 долларов до почти 17,5 тысячи за одну виртуальную монету на сегодняшний день.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Потенциальный покупатель не стал дожидаться окончания сделки, которая должна была завершиться через пару часов, и исчез.

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