Девушка отомстила начальнику, разместив порно на странице магазина

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Жительница Витебска отомстила бывшему работодателю, заменив на странице интернет-магазина в социальной сети информацию о товарах на видеоролики, предположительно, порнографического характера, об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



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24-летняя девушка работала продавцом в этом интернет-магазине на протяжении пяти месяцев и имела доступ к администрированию групп в социальных сетях, где размещались изображения товаров, проводились розыгрыши призов и велась переписка с покупателями.

Директор магазина обнаружила, что в ночь с 1 на 2 ноября из соцсети были удалены две группы и 20 альбомов с тремя тысячами наименований товаров и их описанием. За ночь также значительно уменьшилось число подписчиков, что не могло остаться незамеченным. Кроме того, вместо удаленных сведений на странице интернет-магазина появились около десяти видео, предположительно, порнографического содержания. При этом взлома интернет-страницы не было, что сразу отмело версию о хакерской атаке.

Правоохранители выяснили, где находился человек, совершивший все эти действия. Выяснилось, что это была бывшая работница интернет-магазина. Она призналась, что воспользовалась имевшимся у нее логином и паролем, чтобы отомстить бывшему директору из-за возникшего между ними конфликта.

Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.349 УК Беларуси ("Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети"). Наказанием по данной статье может послужить штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест на срок от трех до шести месяцев, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

Расследование продолжается.