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Экс-участницу "Дома-2" нашли мертвой в Подмосковье
13.12.2017 17:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Мария Политова найдена мертвой в дачном доме в Щелковском районе, сообщил в среду
На теле 30-летней девушки были обнаружены признаки сильного обморожения. Более точная причина ее смерти устанавливается. На месте работают сотрудники следственных органов.
"В поселке Загорянский в Щелковском районе Подмосковья на территории дачного поселка на улице Теннисная обнаружено тело Политовой Марии Алексеевны 1987 года рождения", – сказал собеседник агентства.
По данным портала
Агентство городских новостей "
Политова была объявлена в розыск 4 декабря после того, как не пришла домой. Была версия, что она могла уехать в Мурманскую область, так как ее парень выяснил, что до исчезновения девушка изучала информацию об авиарейсах из Москвы в этом направлении на вечер 4 декабря.
На проект "Дом – 2" Политова приходила трижды в 2006, 2007 и 2010 годах. Каждый раз проводила в реалити-шоу не больше четырех месяцев.
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Героиня реалити-шоу Мария Политова была объявлена в розыск 4 декабря после того, как не вернулась домой.
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