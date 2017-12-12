МИНСК, 13 дек – Sputnik. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Мария Политова найдена мертвой в дачном доме в Щелковском районе, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На теле 30-летней девушки были обнаружены признаки сильного обморожения. Более точная причина ее смерти устанавливается. На месте работают сотрудники следственных органов.

"В поселке Загорянский в Щелковском районе Подмосковья на территории дачного поселка на улице Теннисная обнаружено тело Политовой Марии Алексеевны 1987 года рождения", – сказал собеседник агентства.

По данным портала Life , девушка была найдена на улице возле дома, где она могла пролежать несколько дней. Обнаружил тело прохожий, когда из-под тонкого слоя снега проступило лицо погибшей.

Агентство городских новостей " Москва " сообщает, что ранее Мария Политова шесть раз пыталась покончить с собой. Причиной смерти может быть не обморожение, а отравление лекарствами.

Политова была объявлена в розыск 4 декабря после того, как не пришла домой. Была версия, что она могла уехать в Мурманскую область, так как ее парень выяснил, что до исчезновения девушка изучала информацию об авиарейсах из Москвы в этом направлении на вечер 4 декабря.

На проект "Дом – 2" Политова приходила трижды в 2006, 2007 и 2010 годах. Каждый раз проводила в реалити-шоу не больше четырех месяцев.