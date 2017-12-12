Суд над убийцами таксиста в Бресте: потерпевшего избили до смерти

БРЕСТ, 13 дек – Sputnik. Суд Брестского района продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении трех обвиняемых в убийстве 35-летнего таксиста, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.

В апреле 2017-го в. мелиоративном канале недалеко от Бреста было найдено тело таксиста. При нем не было ни денег, ни документов. Не обнаружили и машину Opel Omega – на ней скрылись преступники. Их разыскали и задержали через два дня.

Избивали и душили ремешком от барсетки

На скамье подсудимых – 24-летний и 25-летний жители Лиды и 30-летний житель агрогородка Чернавчицы Брестского района. В Зале многолюдно, на суд пришло немало коллег убитого таксиста.

По версии обвинения, 19 апреля двое жителей Лиды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к такси на улице Советской в Бресте и попросили отвезти их в агрогородок Чернавчицы – там жил третий фигурант дела.

Приехав к дому знакомого, они попросили водителя подождать, пока возьмут деньги для оплаты поездки, и зашли в дом. Там мужчины втроем разработали план убийства и захватили с собой орудия преступления: ремешок от барсетки, лопату с отпиленным черенком.

После этого они сели в такси и попросили отвезти их в другую деревню. На безлюдной проселочной дороге мужчины попросили сделать санитарную остановку. В момент, когда водитель остановился, двое обвиняемых стали избивать таксиста, а третий набросил ему на шею ремешок от барсетки и начал душить. Затем пострадавшего положили в багажник и недалеко отъехали, но ему удалось выбраться оттуда. Таксиста догнали, снова избили и на этот раз положили в салон автомобиля. Возле деревни Дружба таксиста достали из машины и стали снова избивать. Всего пострадавшему нанесли 57 телесных повреждений, от которых они скончался.

Тело погибшего обвиняемые бросили в мелиоративный канал и вернулись на автомобиле в Чернавчицы. Преступники сожгли опознавательные знаки такси, документы погибшего и свои вещи, в которых совершали убийство.

На автомобиле мужчины втроем поехали в Гродненскую область. Двоих преступников задержали через день — 21 апреля, а еще через день – третьего. Помимо убийства участники преступной группы обвиняются в похищении имущества на сумму более 11 тысяч рублей, не считая автомобиля.

"Что сидишь? Помогай!"

Жители Лиды 25-летний Андрей М. и 24-летний Иван познакомились в 2015 году. Вместе они приехали в Брест, где в марте 2017-го познакомились с 30-летним Андреем К., у которого жили около месяца. 19 апреля парни из Лиды гуляли по Бресту, выпивали алкогольные напитки.

"Мы сидели в кафе на улице Советской в здании кинотеатра, выпивали водку с Иваном. Он предложил заработать денег. Иван предложил совершить разбой, отобрать машину. Он встречался или проживал с девушкой. Говорил, что ее отцу помогал, видел большие суммы денег, которые можно было украсть. Я согласился", – рассказывает Андрей М.

Позже парни пошли в другое кафе, еще погуляли по городу. Затем Иван позвонил приятелю, у которого жил, и предложил заработать деньги.

"Когда выпивали, он (Андрей К., – прим. ред.) жаловался на свою жизнь и постоянно говорил, где бы заработать побольше денег", – рассказал 25-летний обвиняемый.

На улице, по его словам, Иван просто указал на приглянувшийся ему автомобиль такси. Машина была нужна для прикрытия, чтобы никто не подумал, что задуманное ограбление могли совершить они.

Разбойное нападение на таксиста сразу совершить не удалось. Как рассказал Андрей М., нанести удары он не решился.

Приехав домой к Андрею К., они предложили ему вместе напасть на таксиста и спланировали, как все должно было произойти. Водитель прождал их около 15-20 минут.

"Мы сели в автомобиль. Андрей сказал: "Поехали, я покажу дорогу. Заедем, заберем девушек, и дальше поедем отдыхать". Потом попросили водителя остановиться. Когда водитель должен был остановиться, он (Андрей К., – прим. ред.) должен был нанести удар. Иван должен был накинуть ремешок от барсетки. Так это и произошло", – вспоминает парень.

По его словам, Андрей К. нанес больше шести ударов только в область лица.

"Я нанес тоже два удара кулаком, и больше не смог. Потому что мне сказали: "Что сидишь? Помогай!", – сказал Андрей М.

Новый план исполнить не успели

После убийства обвиняемые бросили тело таксиста в мелиоративный канал. Вернувшись домой, они сожгли свою одежду и опознавательные знаки такси. А дальше поехали в Гродненскую область, чтобы осуществить основную цель – ограбить фермера – того самого знакомого Ивана.

По пути, группа заезжала на заправку и в кафе. Какое-то время парни отсиживались в лесу. Там они сорвали обшивку салона угнанного Opel Omega, которую сожгли. Также в огонь бросили и документы погибшего. Исполнить свой план по ограблению отца знакомой не успели – их задержали.

"Как вы относитесь к содеянному?", – спрашивает адвокат у 25-летнего парня.

"Как это можно оценить? На это есть судья. Я, конечно же, сожалею и действительно раскаиваюсь", – признался обвиняемый.

Вину признали не все

Все трое фигурантов дела обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса — в убийстве с особой жестокостью, разбое и хищении документов. Санкции статей, по которым предъявлено обвинение, предусматривают длительные сроки наказания, вплоть до смертной казни. Вину в разбойном нападении признали все обвиняемые, а в убийстве – только Андрей К.

Брат и мать погибшего как потерпевшие заявили ходатайство о возмещении морального вреда и просят взыскать по 50 тысяч рублей с каждого обвиняемого.

30-летний Андрей К. и 25-летний Андрей М. ранее не были судимы, 24-летний Иван привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

Заседание суда продолжится 14 декабря.