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Пожар в квартирной "свалке" в Минске: сотрудники МЧС спасли 7 человек

13.12.2017 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Минске семь человек, в том числе двух детей, сообщили Sputnik в среду в Минском городском УМЧС.

Пожар в квартирной "свалке" в Минске: сотрудники МЧС спасли 7 человек
© Фото: Минское областное УМЧС
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Инцидент произошел днем 13 декабря в квартире в доме, расположенном на улице Голодеда, информация о возгорании пожарным поступила в 15:17.

"По прибытии к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось. В ходе разведки было установлено, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома в прихожей и в жилой комнате двухкомнатной квартиры произошло загорание имущества", – сказали в МЧС.

По данным управления, пожарные с вышерасположенных этажей спасли семь человек, в том числе двух детей, из подъезда эвакуировали четырех жильцов. Никто из них не пострадал.

Сотрудники МЧС пожар ликвидировали в 16:01. В настоящее время его причина устанавливается, в качестве версии рассматривается оставленная 53-летней хозяйкой квартиры без присмотра зажженная свеча.

Пожар в квартирной "свалке" в Минске: сотрудники МЧС спасли 7 человек
© Фото: МЧС Беларуси
Комната, где загорелось имущество

Судя по фото, опубликованным Минским городским УМЧС с места происшествия, проживавшая в помещении женщина занималась "собирательством" – ее квартира почти до потолка была забита различными вещами, баулами и свертками.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве версии возникновения возгорания рассматривается оставленная 53-летней хозяйкой квартиры без присмотра зажженная свеча.

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