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Пропавшая девушка из Мяделя найдена погибшей в Минске

13.12.2017 19:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Тело пропавшей девушки было обнаружено в лесопарковой полосе во Фрунзенском районе столицы, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Александра Хутренко уехала из Мяделя в Минск 16 ноября. В столице девушка намеревалась найти работу. Также известно, что сначала она находилась по адресу подруги – в одном из домов на улице Тимошенко. После этого о местонахождении девушки не было никаких данных, и связь с ней оборвалась.

Ее искали почти месяц. В среду, 13 декабря, правоохранители сообщили, что тело пропавшей без вести было обнаружено во Фрунзенском районе столицы.

"Девушка погибла, причины произошедшего устанавливаются", — отметили в УВД.

Пропавшую без вести Александру искали сотрудники милиции и волонтеры Поисково-спасательного отряда "Ангел".

 
Теги: Минск
 
 
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Причины произошедшей трагедии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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