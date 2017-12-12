Пропавшая девушка из Мяделя найдена погибшей в Минске

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Тело пропавшей девушки было обнаружено в лесопарковой полосе во Фрунзенском районе столицы, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Александра Хутренко уехала из Мяделя в Минск 16 ноября. В столице девушка намеревалась найти работу. Также известно, что сначала она находилась по адресу подруги – в одном из домов на улице Тимошенко. После этого о местонахождении девушки не было никаких данных, и связь с ней оборвалась.

Ее искали почти месяц. В среду, 13 декабря, правоохранители сообщили, что тело пропавшей без вести было обнаружено во Фрунзенском районе столицы.

"Девушка погибла, причины произошедшего устанавливаются", — отметили в УВД.

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Пропавшую без вести Александру искали сотрудники милиции и волонтеры Поисково-спасательного отряда "Ангел".