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Самолет с 25 людьми на борту потерпел крушение в Канаде

14.12.2017 07:09 — ЧП | Tut.by  
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Пассажирский самолет авиакомпании West Wind Aviation потерпел крушение недалеко от городка Фонд-дю-Лак, расположенного в северной части канадской провинции Саскачеван, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что на борту самолета  ATR-42 находились 22 пассажира и три члена экипажа.

По данным местных властей, инцидент произошел сразу после взлета самолета. В правоохранительных органах заявляют, что в результате произошедшего погибших нет, однако несколько человек получили ранения. О серьезности травм не сообщается.

 
 
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В правоохранительных органах заявляют, что в результате произошедшего погибших нет, однако несколько человек получили ранения.

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