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Самолет с 25 людьми на борту потерпел крушение в Канаде
Пассажирский самолет авиакомпании West Wind Aviation потерпел крушение недалеко от городка Фонд-дю-Лак, расположенного в северной части канадской провинции Саскачеван, сообщает телеканал
Отмечается, что на борту самолета ATR-42 находились 22 пассажира и три члена экипажа.
По данным местных властей, инцидент произошел сразу после взлета самолета. В правоохранительных органах заявляют, что в результате произошедшего погибших нет, однако несколько человек получили ранения. О серьезности травм не сообщается.
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В правоохранительных органах заявляют, что в результате произошедшего погибших нет, однако несколько человек получили ранения.
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Архив (ЧП)
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