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Десятки человек пострадали из-за утечки химикатов на заводе в Австрии
14.12.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Утечка кислоты произошла на предприятии по производству крахмала "Аграна" в коммуне Ашах-ан-дер-Донау в федеральной земле Верхняя Австрия, передают информагентства.
© Sputnik / Сергей Лескеть
В результате произошедшего около 40 человек пожаловались на недомогания. По предварительным данным, около десяти пострадавших были доставлены в больницы с жалобами на проблемы с дыханием.
В местной полиции сообщили журналистам, что на месте происшествия была развернута широкомасштабная операция пожарных бригад и спасательных служб. Были задействованы два вертолета, 20 машин скорой медицинской помощи перевозили пострадавших в больницы.
Из-за ЧП завод был эвакуирован — всего около 200 человек. Угрозы населению нет, отметили правоохранители.
Ранее в Австрии произошел
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Из-за ЧП все работники и посетители завода были эвакуированы, пострадавшие жаловались на проблемы с дыханием.
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