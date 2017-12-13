Десятки человек пострадали из-за утечки химикатов на заводе в Австрии

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Утечка кислоты произошла на предприятии по производству крахмала "Аграна" в коммуне Ашах-ан-дер-Донау в федеральной земле Верхняя Австрия, передают информагентства.



© Sputnik / Сергей Лескеть Масштабная утечка нефти произошла в США

В результате произошедшего около 40 человек пожаловались на недомогания. По предварительным данным, около десяти пострадавших были доставлены в больницы с жалобами на проблемы с дыханием.

В местной полиции сообщили журналистам, что на месте происшествия была развернута широкомасштабная операция пожарных бригад и спасательных служб. Были задействованы два вертолета, 20 машин скорой медицинской помощи перевозили пострадавших в больницы.

Из-за ЧП завод был эвакуирован — всего около 200 человек. Угрозы населению нет, отметили правоохранители.

Ранее в Австрии произошел взрыв на газораспределительной станции Баумгартен . В результате случившегося погиб человек, еще 20 — пострадали. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать технический сбой во время установки нового оборудования.