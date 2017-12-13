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Пассажирский самолет потерпел крушение в Канаде
14.12.2017 06:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Самолет ATR 42, принадлежащий компании West Wind Aviation ("Уэст уинд авиэйшн"), потерпел в среду крушение недалеко от одного из аэропортов на севере канадской провинции Саскачеван, сообщают местные СМИ.
На борту самолета находились 25 человек: 22 пассажира и три члена экипажа.
По данным полиции, самолет рухнул вскоре после взлета из канадского аэропорта Фон-дю-Лак менее чем в километре от взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, несколько человек получили множественные травмы, однако никто не погиб.
На месте происшествия работают спасательные службы. Причины произошедшего пока не называются. По факту крушения министерство транспорта Канады начало расследование.
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Самолет, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, рухнул после взлета в километре от аэропорта.
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