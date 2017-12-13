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Стрельба в университете Пенсильвании: погибло два человека
14.12.2017 06:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Два человека погибли в результате стрельбы в кампусе Penn State Beaver университета штата Пенсильвания, сообщают местные СМИ.
По данным полиции, муж одной из сотрудниц университета выстрелил в нее, когда женщина находилась рядом со своей машиной. Потом стрелок покончил с собой. Всего было совершено 15 выстрелов.
"Выстрелы возле Бистро. Ситуация под контролем. Кампус закрыт до дальнейшего уведомления", — говорится на страничке кампуса в Twitter.
Администрация университета также заявила, что студенты при стрельбе не пострадали.
Учебное заведение оцеплено, правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.
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Мужчина сделал около 15 выстрелов в кампусе университета, убил свою жену и застрелился сам.
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