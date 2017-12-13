Opel врезался в ворота Военной Академии после столкновения с BMW

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Столкновение двух автомобилей произошло в четверг утром в столице, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на проспекте Независимости в Минске. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с машиной Opel. Последний от удара отбросило к воротам Военной Академии.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с Opel

Opel в результате аварии оказался на тротуаре, к счастью, водители и пешеходы не пострадали.

В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать погодные условия, так как возможен гололед.

"Не превышайте скорость, не совершайте резких маневров", — призвали инспекторов.

Всего за прошедшие сутки в Минске было зарегистрировано 112 ДТП, среди которых четыре аварии с пострадавшими.