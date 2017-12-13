Ford после столкновения с МАЗом насмерть сбил пожилого пешехода

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Авария и смертельный наезд произошли вечером в среду недалеко от деревни Красное в Осиповичском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Opel врезался в ворота Военной Академии после столкновения с BMW

Житель поселка Елизово, управляя автомобилем Ford, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной МАЗ. В результате ДТП легковушку отбросило, и она совершила наезд на пенсионера 1946 года рождения.

Пешеход – гражданин России, проживавший в деревне Копча – погиб.

Обстоятельства и причины произошедшей смертельной аварии устанавливают правоохранители.

В пресс-службе МВД также сообщили, что за минувшие дежурные стуки было зарегистрировано 258 преступлений и 29 происшествий — это не девять преступлений больше и на два происшествия меньше по сравнению с соответствующими сутками прошлого года.