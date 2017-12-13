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Ford после столкновения с МАЗом насмерть сбил пожилого пешехода
14.12.2017 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Авария и смертельный наезд произошли вечером в среду недалеко от деревни Красное в Осиповичском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Житель поселка Елизово, управляя автомобилем Ford, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной МАЗ. В результате ДТП легковушку отбросило, и она совершила наезд на пенсионера 1946 года рождения.
Пешеход – гражданин России, проживавший в деревне Копча – погиб.
Обстоятельства и причины произошедшей смертельной аварии устанавливают правоохранители.
В пресс-службе МВД также сообщили, что за минувшие дежурные стуки было зарегистрировано 258 преступлений и 29 происшествий — это не девять преступлений больше и на два происшествия меньше по сравнению с соответствующими сутками прошлого года.
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В результате аварии погиб гражданин России 1946 года рождения – мужчина шел по краю проезжей части в момент ДТП.
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