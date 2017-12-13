Минчанин пострадал при попытке потушить собственный дом

МИНСК, 14 дек — Sputnik. На пожаре в частном доме в столице пострадал мужчина, который пытался самостоятельно погасить пламя, об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"13 декабря в 20:22 на "101" от прохожих поступило сообщение о загорании частного жилого дома по улице Чарота. По прибытию пожарных-спасателей к месту вызова по внешним признакам наблюдалось открытое пламенное горение частного жилого дома на площади в 80 квадратных метров", — рассказали в МЧС.

Горел деревянный дом, принадлежащий мужчине 1975 года рождения, в котором он проживает вместе с женой и 15-летним сыном. Еще до прибытия пожарных все они самостоятельно покинули горящее здание.

Хозяин дома попытался самостоятельно потушить пожар, но получил травмы. "С ожогами головы 1-2 степени (поражено около 5% тела) и резаными ранами правого предплечья госпитализировали в больницу", — отметили спасатели.

Пожар ликвидировали в 21:35. Огонь повредил кровлю, деревянные элементы дома и имущество хозяев. Известно, что какое-то время семья будет проживать у соседей.

В данный момент причина возгорания устанавливается. По версии спасателей, причиной послужило короткое замыкание электрообогревателя.