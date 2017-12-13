Погибшую в Минске девушку из Мяделя видели незадолго до ее смерти

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Пропавшая жительница Мяделя Александра Хутренко была найдена в лесопарке Минска "Медвежино", сообщила Sputnik администратор по работе со СМИ Поисково-спасательного отряда "Ангел" Юлия Ковган.



© Sputnik / Виктор Толочко Пропавшая девушка из Мяделя найдена погибшей в Минске

19-летняя Александра Хутренко уехала из Мяделя в Минск 16 ноября. В столице намеревалась найти работу. Приехала к подруге, которая живет на улице Тимошенко, и, оставив там вещи, исчезла. На связь с родными девушка больше не выходила, рассказала агентству собеседница.

"Когда стало известно о пропаже девушки, к нам обратились ее родственники, мы подключились. Развесили объявления в том месте, где она исчезла. Поступало много сообщений, что девушку видели то на Немиге, то еще где-то. Но информация не подтверждалась", — рассказала Юлия Ковган.

Поиски продолжались почти месяц. В среду, 13 декабря, стало известно, что тело пропавшей было обнаружено во Фрунзенском районе столицы .

Милиция проводит опрос подруги Александры. В четверг родители девушки приедут в Минск на опознание пропавшей, сообщили в ПСО "Ангел". Они до сих пор не могут прийти в себя.

"Родители просили еще раз милицию узнать, правда ли, что ее нашли. Сегодня они на опознание приедут", — сообщили собеседники.

Как отметила Юлия Ковган, семья у Александры благополучная. Кроме девушки, в ней есть другие дети.

Сама Александра по образованию была преподавателем английского языка. Закончила колледж в Несвиже. Скорее всего, хотела найти работу педагогом в столице. Девушка погибла почти за три недели до своего дня рождения.

Видели ее в "Короне"

Очевидцы рассказали Sputnik, что видели Александру в момент, когда она только пропала. Она была одна в торговом центре "Корона" на улице Одинцова. Купила сигарет, вышла из магазина, закурила, вспоминают собеседники.

"Я обратила на нее внимание. Сначала на тату. Потом было ощущение, что ей нужна помощь", — говорит Мария.

Вид у Александры был немного странным, добавляет очевидец. Было ощущение, будто девушка не спала всю ночь и, возможно, выпивала.

"Мы с мамой были. Сели в машину. Пока завелись, поговорили, она (Александра – Sputnik) стояла. Потом пошла медленно в сторону 1 пер. Тимошенко — к коттеджам. Теперь буду жалеть, что не подошла к ней", — рассказала Мария.

В управлении Следственного комитета по Минску сообщили, что на данный момент ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

По внешним признакам видимых телесных повреждений на теле девушки обнаружено не было.