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В столичной квартире "Плюшкина" произошел пожар. Спасатели эвакуировали соседей

14.12.2017 11:24 — ЧП | Tut.by  
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Вчера в квартире «Плюшкина» в Чижовке произошел пожар. Спасатели эвакуировали четырех человек, сообщает столичное управление МЧС.


13 декабря в 15:17 соседи позвонили на 101 и сообщила о пожаре в квартире по улице Голодеда. На место прибыли спасатели, но по внешним признакам ничего не наблюдалось. Как оказалось, на втором этаже пятиэтажного жилого дома в прихожей и в жилой комнате двухкомнатной квартиры загорелось имущество на площади в 8 квадратных метров.















С вышерасположенных этажей работники МЧС с помощью масок спасли семь человек, из которых было двое детей 2009 и 2015 годов рождения. Из подъезда эвакуировали четырех человек, включая одного ребенка. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали в 16:01. В результате повреждено имущество в прихожей и жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара — оставленная без присмотра зажженная свеча хозяйкой квартиры 1964 года рождения. Сама она на момент пожара дома отсутствовала.

 
 
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