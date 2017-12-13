Вчера в квартире «Плюшкина» в Чижовке произошел пожар. Спасатели эвакуировали четырех человек, сообщает столичное управление МЧС.





13 декабря в 15:17 соседи позвонили на 101 и сообщила о пожаре в квартире по улице Голодеда. На место прибыли спасатели, но по внешним признакам ничего не наблюдалось. Как оказалось, на втором этаже пятиэтажного жилого дома в прихожей и в жилой комнате двухкомнатной квартиры загорелось имущество на площади в 8 квадратных метров.































С вышерасположенных этажей работники МЧС с помощью масок спасли семь человек, из которых было двое детей 2009 и 2015 годов рождения. Из подъезда эвакуировали четырех человек, включая одного ребенка. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали в 16:01. В результате повреждено имущество в прихожей и жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара — оставленная без присмотра зажженная свеча хозяйкой квартиры 1964 года рождения. Сама она на момент пожара дома отсутствовала.