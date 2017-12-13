Следователи ищут водителя, сбившего мужчину в минском дворе

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Неизвестный водитель совершил наезд на 60-летнего пешехода в одном из дворов по улице Одинцова и скрылся с места аварии, сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.

Инцидент произошел рано утром в четверг, 14 декабря. По предварительным данным, около 7:30 неустановленный автомобиль при движении задним ходом совершил наезд на мужчину. После этого транспортное средство под управлением неизвестного скрылось с места происшествия.

Пострадавший 60-летний пешеход был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в УСК.

Специалисты проводят осмотр места происшествия, фиксируется следовая информация.

Следователи устанавливают все обстоятельства аварии, в том числе личность скрывшегося водителя автомобиля.

Следствие обращается с просьбой к очевидцам ДТП сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55, либо на линию "102".