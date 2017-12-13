ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи ищут водителя, сбившего мужчину в минском дворе

14.12.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Неизвестный водитель совершил наезд на 60-летнего пешехода в одном из дворов по улице Одинцова и скрылся с места аварии, сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.

Инцидент произошел рано утром в четверг, 14 декабря. По предварительным данным, около 7:30 неустановленный автомобиль при движении задним ходом совершил наезд на мужчину. После этого транспортное средство под управлением неизвестного скрылось с места происшествия.

Пострадавший 60-летний пешеход был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в УСК.

Специалисты проводят осмотр места происшествия, фиксируется следовая информация.

Следователи устанавливают все обстоятельства аварии, в том числе личность скрывшегося водителя автомобиля.

Следствие обращается с просьбой к очевидцам ДТП сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55, либо на линию "102".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители ищут очевидцев наезда на мужчину во дворе дома №27 по улице Одинцова в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В столичной квартире "Плюшкина" произошел пожар. Спасатели эвакуировали соседей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика