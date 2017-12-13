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ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Минске

14.12.2017 13:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса 96-го маршрута произошло утром в Минске на пересечении улиц Громова и Есенина, рассказали Sputnik в ГАИ Московского района.

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел около 10:30. Автомобиль Volvo, за рулем которого находилась женщина 1988 года рождения, выехал на перекресток и столкнулся с автобусом, который двигался по главной дороге.

"Как объяснила водитель Volvo, она не заметила автобус", — пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД.

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Минске
© Фото: ГАИ Московского р-на Минска
Виновница ДТП не пропустила автобус, двигавшийся по главной дороге

В результате столкновения пострадали два человека – водитель легкового автомобиля, а также одна из пассажирок автобуса, 1960 года рождения. У обеих предварительно диагностированы ЧМТ легкой степени. Пассажир автобуса упала после столкновения, однако от госпитализации она отказалась.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Легкие травмы получили одна из пассажирок автобуса, которая упала во время столкновения, и водитель легкового авто.

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