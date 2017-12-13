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В Жодино 62-летний мужчина застрелил своего знакомого в магазине

14.12.2017 14:51 — ЧП | Tut.by  
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Утром 14 декабря в милицию обратился мужчина, который рассказал, что убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

По словам мужчины, он из охотничьего обреза совершил убийство своего знакомого в помещении магазина по улице 50 лет Октября. При себе у него был обрез охотничьего ружья. Милиция забрала оружие и задержала мужчину, пока другие сотрудники проверяли информацию — она подтвердилась.

«По имеющимся на данный момент предварительным сведениям 63-летний задержанный житель Жодино умышленно совершил убийство 40-летнего мужчины, находившегося в помещении магазина, выстрелив с близкого расстояния. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в УВД Миноблисполкома.

Проводятся первоначальные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

 
 
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От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

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