В Жодино 62-летний мужчина застрелил своего знакомого в магазине

Утром 14 декабря в милицию обратился мужчина, который рассказал, что убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

По словам мужчины, он из охотничьего обреза совершил убийство своего знакомого в помещении магазина по улице 50 лет Октября. При себе у него был обрез охотничьего ружья. Милиция забрала оружие и задержала мужчину, пока другие сотрудники проверяли информацию — она подтвердилась.

«По имеющимся на данный момент предварительным сведениям 63-летний задержанный житель Жодино умышленно совершил убийство 40-летнего мужчины, находившегося в помещении магазина, выстрелив с близкого расстояния. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в УВД Миноблисполкома.

Проводятся первоначальные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.