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Гомельчанин из казачьего полка ЛНР получил в Беларуси 2 года

14.12.2017 14:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек – Sputnik. Суд вынес приговор жителю Гомеля, который принимал участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украине в рядах ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики.

Гомельчанин из казачьего полка ЛНР получил в Беларуси 2 года
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651
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"Постановлен приговор гомельчанину, принимавшему участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон", – сообщили Sputnik в Гомельском областном суде.

Там также сообщили, что суд признал виновным 29-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-3 Уголовного кодекса Беларуси.

Мужчине в качестве наказания суд назначил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

По информации издания "Гомельская правда", осужденный служил в казачьем полку на территории ЛНР в качестве рядового. В то же время в суде мужчина заявил, что непосредственно в боевых действиях он не участвовал, хоть и имел личное оружие, а занимался в полку информационной и хазяйственно-бытовой деятельностью.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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