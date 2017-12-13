|
Гомельчанин из казачьего полка ЛНР получил в Беларуси 2 года
14.12.2017 14:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Суд вынес приговор жителю Гомеля, который принимал участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украине в рядах ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Постановлен приговор гомельчанину, принимавшему участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон", – сообщили Sputnik в Гомельском областном суде.
Там также сообщили, что суд признал виновным 29-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-3 Уголовного кодекса Беларуси.
Мужчине в качестве наказания суд назначил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
По информации издания "
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
|
Архив (ЧП)
Комментарии