Особо опасные преступники задержаны в Витебске и на границе с Украиной

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Двух особо опасных преступников, которых разыскивали в России, задержали в Витебске и на границе Гомельской области.

Оперативное – в течение суток — задержание стало возможным благодаря тесному взаимодействию правоохранителей Беларуси и России, рассказали в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Республики Беларусь.

Одного из подозреваемых в особо опасном преступлении задержали в Витебске. Накануне вечером правоохранители получили от коллег из УМВД Российской Федерации по Смоленской области ориентировку на розыск автомашины Nissan белого цвета.

"Водитель автомобиля разыскивался по подозрению в убийстве кассира-оператора, совершенном рано утром на автозаправочной станции в городе Велиж Смоленской области. Мужчина похитил более 260 тысяч российских рублей и скрылся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали модель и номер автомашины. Также была получена информация, что автомобиль пересекал границу в Лиозненском районе", — рассказал начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Руслан Баязитов.

Мужчину задержали при силовой поддержке ОМОНа УВД Витебского облисполкома в гостинице "Лучеса" буквально через несколько часов после получения ориентировки. Ему 31 год и ранее он уже был судим в России за кражу и незаконный оборот наркотиков. При себе у задержанного были обнаружены похищенные на АЗС деньги.

Второго мужчину, подозреваемого в руководстве бандой, грабившей дома предпринимателей в Москве и Московской области, задержали в пункте пропуска "Новая Гута" Гомельской области. Он пытался выехать в Украину.

Сразу после его задержания, сотрудники главного управления уголовного розыска МВД РФ во взаимодействии с бойцами СОБР задержали в Одинцово других участников организованной преступной группы.

Оба гражданина были высланы из Беларуси и переданы правоохранителям Российской Федерации.

Слаженное взаимодействие правоохранителей двух стран позволило не только оперативно задержать подозреваемых в совершении тяжких преступлений, но и сохранить значимые вещественные доказательства и изъять похищенное имущество, подчеркнул Баязитов.