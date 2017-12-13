Отвергнутый мужчина с канистрой и ножом пытался вернуть отношения

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Уголовным делом закончилась для 37-летнего жителя деревни Таль Любанского района попытка вернуть 51-летнюю возлюбленную.

Пара некоторое время прожила вместе, затем разъехались. Однако мужчина упорно пытался вернуть возлюбленную, пришел к ней поговорить. Между ними разгорелась ссора. Мужчина пригрозил, что если женщина не вернется, ей не поздоровится.

"По предварительной информации, сначала мужчина затянул женщину в сарай, где облил бензином, затем вытащил пострадавшую на улицу и перешел к угрозам с помощью ножа. Не успокоившись на этом, фигурант потянул жертву к машине и попытался связать ее изолентой. Потерпевшей удалось отбиться от опасного ухажера и убежать к соседке", — восстановили хронику событий в УВД Минского облисполкома.

Оказавшись у соседки, женщина смогла вызвать милицию, сообщила, что ее хотят убить. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.186 Уголовного Кодекса Беларуси.

В Любанском РОВД с оглядкой на эту ситуацию напомнили, что в подобных ситуациях не стоит медлить, и как только начинают проявляться факты рукоприкладства или агрессии, следует немедленно обращаться в органы внутренних дел.