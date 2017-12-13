|
Мужчина в магазине в Жодино из обреза застрелил знакомого
14.12.2017 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Житель Жодино добровольно сдался милиции после того, как в магазине застрелил из обреза своего знакомого, сообщили Sputnik в четверг в УВД Миноблисполкома.
Инцидент в городе произошел утром в четверг на улице 50 лет Октября, к милиционерам – наряду отдела департамента охраны – стрелявший обратился на улице Деревянко.
"Мужчина сообщил, что в помещении магазина из охотничьего обреза совершил убийство своего знакомого", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что у жодинца при себе было оружие, которое сотрудники милиции изъяли, а самого 63-летнего стрелка тут же задержали.
По информации правоохранителей, 40-летний знакомый, в которого стрелял жодинец, от полученных ранений скончался на месте. В настоящее время сотрудники Жодинского ГОВД проводят в отношении стрелка следственные мероприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время сотрудники Жодинского ГОВД проводят в отношении стрелка следственные мероприятия.
|
Архив (ЧП)
Комментарии