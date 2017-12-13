ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина в магазине в Жодино из обреза застрелил знакомого

14.12.2017 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Житель Жодино добровольно сдался милиции после того, как в магазине застрелил из обреза своего знакомого, сообщили Sputnik в четверг в УВД Миноблисполкома.

Мужчина в магазине в Жодино из обреза застрелил знакомого
© Фото: УСК по Витебской области
Расследование гибели 9-летнего мальчика от выстрела в Орше прекращено

Инцидент в городе произошел утром в четверг на улице 50 лет Октября, к милиционерам – наряду отдела департамента охраны – стрелявший обратился на улице Деревянко.

"Мужчина сообщил, что в помещении магазина из охотничьего обреза совершил убийство своего знакомого", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что у жодинца при себе было оружие, которое сотрудники милиции изъяли, а самого 63-летнего стрелка тут же задержали.

По информации правоохранителей, 40-летний знакомый, в которого стрелял жодинец, от полученных ранений скончался на месте. В настоящее время сотрудники Жодинского ГОВД проводят в отношении стрелка следственные мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время сотрудники Жодинского ГОВД проводят в отношении стрелка следственные мероприятия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Жодино 62-летний мужчина застрелил своего знакомого в магазине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика