МИНСК, 15 дек – Sputnik. Правоохранители констатируют, что в Беларуси в последнее время участились угоны дорогих автомобилей марки Toyota.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, последний случай был зафиксирован в Лиде в конце октября текущего года – была угнана Toyota Highlander стоимостью 27 тысяч долларов США, авто украли ночью из двора многоэтажки.

"Статистика указывает на то, что злоумышленники объявили настоящую охоту на автомобили Toyota по всей стране", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в разных регионах Беларуси только за последние несколько месяцев угнали 15 машин этой марки. Больше всего угонов было совершено в Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.

"Нечистых на руку граждан интересуют как японские внедорожники, так и седаны "возрастом" до десяти лет – далее они переправляются за рубеж", – уточнили в инспекции.

По сведениям ГАИ, машины крадут, перехватывая радиосигнал от чип-ключа, при этом его угонщики могут считать даже тогда, когда ключ лежит в кармане владельца авто.

В инспекции порекомендовали водителям вспомнить о старых "противоугонках" – механических блокираторах коробки передач и руля, а также установить в машине секретную кнопку отключения "массы".