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Эстонец, спасаясь польских пограничников, сбежал в Беларусь

14.12.2017 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в пункте пропуска "Берестовица" гражданина Эстонии, который сбежал от сотрудников пограничной службы Польши, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Эстонец, спасаясь польских пограничников, сбежал в Беларусь
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Инцидент в ПП произошел вечером 13 декабря. 45-летний эстонец добрался до "Бобровников" автостопом из Швеции, где он отбывал наказание за мелкое хулиганство. При себе у мужчины была только крупная сумма денег в различных валютах и 100-граммовый слиток золота.

"Со слов мужчины, польские пограничники сообщили ему, что он находится в розыске", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что именно по этой причине эстонец решил сбежать от стражей границы на белорусскую территорию.

В отношении мужчины был начат административный процесс, сейчас его личность устанавливается, так как документы эстонца остались в Польше.

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Теги: Минск
 
 
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При себе у мужчины была только крупная сумма денег в различных валютах и 100-граммовый слиток золота.

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