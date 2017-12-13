МИНСК, 14 дек — Sputnik. Верховный суд Беларуси 15 декабря в апелляционном порядке рассмотрит дело "черных риелторов" из Могилева, двое из которых приговорены к расстрелу, сообщили в суде.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Жертва черных риелторов из Могилева: могила для меня уже была выкопана

21 июля в Могилеве было оглашено судебное решение по резонансному уголовному делу, обвиняемыми по которому проходят четыре человека. Обвиняемые и их адвокаты подали жалобу на приговор.

"Рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела так называемых черных риелторов начнется в 9:30 в пятницу", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе Верховного суда.

Как ранее сообщало агентство, Могилевский областной суд приговорил двух "черных риелторов" к смертной казни: Игорь Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам и одному месяцу лишения свободы.

Суд первой инстанции рассматривал дело "черных риелторов" почти девять месяцев. В суде были доказаны факты убийств шести человек и приготовление к совершению убийства еще трех, похищение человека и приготовление к похищению, а также мошенничество, разбой, вымогательство, незаконная предпринимательская деятельность.

Эксперты, знакомые с ходом расследования дела, не исключают того, что убийств, которые совершили обвиняемые, на самом деле было больше.