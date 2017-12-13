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В Шклове мужчина пытался ограбить магазин с помощью зажигалки в виде пистолета

14.12.2017 18:19 — ЧП | Tut.by  
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Уголовное дело за разбой возбудили в отношении шкловчанина. Мужчина сначала пытался ограбить магазин, а затем напал на прохожего с зажигалкой в виде пистолета, сообщили в областном управлении Следственного комитета.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

10 декабря неизвестный мужчина зашел в магазин в Шклове и потребовал у продавца деньги, угрожая предметом, который был похож на огнестрельное оружие. Продавец успела нажать тревожную кнопку, а злоумышленник убежал, так и не получив деньги.

Чуть позже силовикам сообщили о том, что на улице неизвестный напал на прохожего, вырвал у него из рук дорожную сумку с вещами и скрылся. Нападавший также угрожал предметом, похожим на пистолет.

Подозреваемого нашли быстро. Им оказался 41-летний шкловчанин. У него нашли зажигалку, которая была похожа на пистолет.

Мужчину взяли под стражу.

 
 
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Мужчина успел напасть на прохожего и забрать у него сумку с вещами. Злоумышленника задержали.

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