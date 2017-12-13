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Вооруженный пистолетом-зажигалкой мужчина напал на магазин в Шклове
14.12.2017 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Шклове 41-летний местного жителя, который подозревается в совершении двух разбойных нападений, сообщили Sputnik в четверг в УВД Могилевского облисполкома.
Инцидент в райцентре произошел 10 декабря: вечером неизвестный с предметом, похожим на пистолет, сначала пытался ограбить кассу одного из магазинов, а спустя несколько часов отнял у 18-летнего могилевчанина, учащегося колледжа, сумку с одеждой и продуктами питания.
"Сотрудниками милиции подозреваемый по полученным ранее приметам был задержан", – сказали в УВД.
В управлении уточнили, что у неоднократно судимого 41-летнего местного жителя правоохранители нашли пистолет-зажигалку, с которой он и совершал разбойные нападения.
В отношении мужчины было возбуждено дело по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой), сейчас он заключен под стражу. Злоумышленнику в качестве наказания грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
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Злоумышленнику в качестве наказания грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
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