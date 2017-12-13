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Жодинский стрелок мог стрелять в хозяина магазина из мести
14.12.2017 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Мужчина, застреливший знакомого в магазине в Жодино, мог сделать это из мести, дочь задержанного после жуткого ДТП лишилась здоровья и средств к существованию, рассказывает портал
Утром в четверг житель Жодино
Ранее этот магазин принадлежал брату погибшего – предпринимателя Дмитрия К. Однако бывший хозяин магазина вместе с семьей попал в ДТП: мужчина погиб, женщина стала инвалидом. На руках у нее остался маленький ребенок.
Бизнесом, связанным с продажей сантехники, владел отец погибших братьев — Василий К, потому после смертельного ДТП, семья отсудила у оставшейся с маленьким ребенком на руках женщины бизнес и квартиру.
В настоящее время сотрудники Жодинского ГОВД проводят в отношении стрелка следственные мероприятия.
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Задержанный мужчина был отцом потенциальной хозяйки магазина, которая лишилась собственности в результате судебных разбирательств.
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Архив (ЧП)
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