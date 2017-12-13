Жодинский стрелок мог стрелять в хозяина магазина из мести

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Мужчина, застреливший знакомого в магазине в Жодино, мог сделать это из мести, дочь задержанного после жуткого ДТП лишилась здоровья и средств к существованию, рассказывает портал Ex-Press .



© Pixabay Мужчина в магазине в Жодино из обреза застрелил знакомого

Утром в четверг житель Жодино застрелил в магазине из обреза знакомого, а затем добровольно сдался милиции.

Ранее этот магазин принадлежал брату погибшего – предпринимателя Дмитрия К. Однако бывший хозяин магазина вместе с семьей попал в ДТП: мужчина погиб, женщина стала инвалидом. На руках у нее остался маленький ребенок.

Бизнесом, связанным с продажей сантехники, владел отец погибших братьев — Василий К, потому после смертельного ДТП, семья отсудила у оставшейся с маленьким ребенком на руках женщины бизнес и квартиру.

В настоящее время сотрудники Жодинского ГОВД проводят в отношении стрелка следственные мероприятия.