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Воры украли из квартиры тренера ПСЖ футболки Неймара
14.12.2017 19:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Воры украли из квартиры главного тренера французского ПСЖ Унаи Эмери трансферные документы и футболки бразильского нападающего Неймара, сообщает
Грабители, по информации СМИ, проникли в жилье наставника парижан, когда он вместе с командой был в Страсбурге вместе с командой на матче 1/8 финала Кубка французской лиги против одноименного клуба. Игра состоялась в среду и завершилась победой ПСЖ со счетом 4:2.
Пропажу вещей обнаружила жена Эмери. Воры похитили часы тренера стоимостью примерно семь тысяч евро, они также прихватили с собой браслет и две сумочки супруги специалиста. Кроме того, добычей грабителей стали трансферные планы и документы, подтверждающие доходы, а также несколько футболок бразильского нападающего Неймара. Общий ущерб оценивается в 20 тысяч евро.
ПСЖ после 17 туров занимает первое место в чемпионате Франции (44 очка), опережая "Лион" на девять баллов.
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Добычей грабителей стали дорогие часы специалиста, а также вещи его супруги.
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