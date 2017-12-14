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Актер Валентин Гафт госпитализирован в Москве
14.12.2017 21:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Народный артист РСФСР Валентин Гафт был помещен в одну из больниц Москвы, сообщил в четверг
© Sputnik/ Владимир Федоренко
По информации российского портала, известный советский и российский актер был госпитализирован после неудачного падения.
Как сообщил в четверг московский театр "Современник", где работает Гафт, спектакль "Пока существует пространство" с его участием, который должен был состояться в пятницу 15 декабря, перенесен на февраль 2018 года.
"В связи с болезнью артиста спектакль "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря 2017 года, переносится", – говорится в сообщении театра.
При этом в администрации "Современника" не уточняют, какой из его артистов заболел.
Как ранее заявил Певец Иосиф Кобзон, в последнее время состояние здоровья 82-летнего Гафта оставляет желать лучшего – несколько лет назад у него были диагностированы болезнь Паркинсона, прогрессирующее неврологическое заболевание, а также проблемы с сердцем. При этом певец не исключил, что из-за этого актер может оставить сцену.
Валентин Гафт является актером кино и театра, народным артистом РСФСР. Он снялся в таких картинах, как "О бедном гусаре замолвите слово…", "Гараж", "Небеса обетованные", "Чародеи", "Визит к Минотавру", "Мастер и Маргарита". В сентябре текущего года актеру исполнилось 82 года.
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В сентябре текущего года актеру, народному артисту РСФСР исполнилось 82 года.
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