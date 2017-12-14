Актер Валентин Гафт госпитализирован в Москве

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Народный артист РСФСР Валентин Гафт был помещен в одну из больниц Москвы, сообщил в четверг Life .



© Sputnik/ Владимир Федоренко Кобзон рассказал о состоянии здоровья Гафта и Табакова

По информации российского портала, известный советский и российский актер был госпитализирован после неудачного падения.

Как сообщил в четверг московский театр "Современник", где работает Гафт, спектакль "Пока существует пространство" с его участием, который должен был состояться в пятницу 15 декабря, перенесен на февраль 2018 года.

"В связи с болезнью артиста спектакль "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря 2017 года, переносится", – говорится в сообщении театра.

При этом в администрации "Современника" не уточняют, какой из его артистов заболел.

Как ранее заявил Певец Иосиф Кобзон, в последнее время состояние здоровья 82-летнего Гафта оставляет желать лучшего – несколько лет назад у него были диагностированы болезнь Паркинсона, прогрессирующее неврологическое заболевание, а также проблемы с сердцем. При этом певец не исключил, что из-за этого актер может оставить сцену.

Валентин Гафт является актером кино и театра, народным артистом РСФСР. Он снялся в таких картинах, как "О бедном гусаре замолвите слово…", "Гараж", "Небеса обетованные", "Чародеи", "Визит к Минотавру", "Мастер и Маргарита". В сентябре текущего года актеру исполнилось 82 года.