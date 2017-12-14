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Скоростная электричка протаранила школьный автобус во Франции

14.12.2017 20:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Два человека стали жертвами столкновения скоростной электрички и школьного автобуса на юге Франции, сообщает телеканал France 3.

Авария произошла на железнодорожном переезде недалеко от города Перпиньян: региональный поезд TER протаранил школьный автобус. По данным регионального управления национальной железнодорожной компании SNCF, в момент столкновения переезд был закрыт. По словам свидетелей, после столкновения автобус разорвало на две части.

Скоростная электричка протаранила школьный автобус во Франции
© REUTERS/ HANDOUT
Авария на железнодорожном переезде во Франции

В результате столкновения погибли два человека, семеро находятся в тяжелом положении, еще двое получили легкие ранения. Вместе с тем, местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают о гибели четырех человек – все дети. Официальных же заявлений о количестве жертв и пострадавших не поступало. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.

Сейчас железнодорожное сообщение между Перпиньяном и Вилльфранш нарушено.

На место трагедии уже направилась министр транспорта Франции Элизабет Борн. Она назвала аварию "ужасной". На месте аварии создан кризисный штаб.

На инцидент отреагировал и министр национального образования страны Жан-Мишель Бланкер. По его словам, в настоящее время делается все возможное, чтобы справиться с последствиями этого инцидента.

 
Теги: Минск
 
 
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От сильнейшего удара перевозившую школьников машину разорвало на две части.

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