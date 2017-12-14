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Смерть жительницы Мяделя в Минске: СК рассказал о ходе расследования

14.12.2017 20:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Следователи рассказали о ходе расследования смерти 19-летней жительницы Мяделя Александры Хутренко, которая приехала в Минск устраиваться на работу, сообщает БелТА.

Смерть жительницы Мяделя в Минске: СК рассказал о ходе расследования
© Pixabay
Погибшую в Минске девушку из Мяделя видели незадолго до ее смерти

Молодая девушка покинула дом и уехала в столицу 16 ноября с целью трудоустройства. Ее тело было обнаружено 13 декабря в лесопарковой полосе во Фрунзенском районе.

"Ее тело обнаружила знакомая во Фрунзенском районе столицы. Личность установлена, нет никаких сомнений, что это именно пропавшая жительница Мяделя. Последний раз, по информации опрошенных очевидцев, ее видели в Минске 16 ноября", — рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) Юлия Гончарова.

Она добавила, что к настоящему времени проанализированы записи с камер видеонаблюдения мест, где она была. Кроме того, следователи допросили подругу погибшей.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно эксперты сообщили, что никаких видимых повреждений на теле девушки нет", — продолжила она.

Вместе с тем Гончарова сказала, что предварительная причина гибели молодой девушки не называется. "Взяты необходимые образцы для исследований, мы ожидаем от экспертов информации", — пояснила официальный представитель СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи пока не называет причину смерти девушки – ждут заключения экспертов.

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