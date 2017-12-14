Смерть жительницы Мяделя в Минске: СК рассказал о ходе расследования

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Следователи рассказали о ходе расследования смерти 19-летней жительницы Мяделя Александры Хутренко, которая приехала в Минск устраиваться на работу, сообщает БелТА .



© Pixabay Погибшую в Минске девушку из Мяделя видели незадолго до ее смерти

Молодая девушка покинула дом и уехала в столицу 16 ноября с целью трудоустройства. Ее тело было обнаружено 13 декабря в лесопарковой полосе во Фрунзенском районе .

"Ее тело обнаружила знакомая во Фрунзенском районе столицы. Личность установлена, нет никаких сомнений, что это именно пропавшая жительница Мяделя. Последний раз, по информации опрошенных очевидцев, ее видели в Минске 16 ноября", — рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) Юлия Гончарова.

Она добавила, что к настоящему времени проанализированы записи с камер видеонаблюдения мест, где она была. Кроме того, следователи допросили подругу погибшей.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно эксперты сообщили, что никаких видимых повреждений на теле девушки нет", — продолжила она.

Вместе с тем Гончарова сказала, что предварительная причина гибели молодой девушки не называется. "Взяты необходимые образцы для исследований, мы ожидаем от экспертов информации", — пояснила официальный представитель СК.