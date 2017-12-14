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Полицейских в Испании убили во время патрулирования
15.12.2017 07:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Три человека погибли в результате перестрелки в испанской провинции Теруэль, двое из них — сотрудники Гражданской гвардии, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на юге автономного сообщества Арагон в одном из загородных домов между 19:00 и 20:00 (20:00 — 21:00 по минскому времени) во время проведения патрулирования сотрудниками правоохранительных органов.
© AP/ Frank Augstein
По данным администрации провинции, двое из погибших полицейские, третий — гражданское лицо.
Стрелявший скрылся с места преступления. Предполагается, что он также украл оружие у убитых.
Ряд СМИ позже сообщил, что зачинщик перестрелки якобы ликвидирован, однако власти региона не подтвердили эту информацию.
"Опровергаю информацию относительно возможной ликвидации предполагаемого зачинщика перестрелки или взятия заложников", — заявил представитель правительства региона Густаво Алькальде.
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В результате перестрелки нападавший убил трех человек, двое из которых были сотрудниками правоохранительных органов, украл оружие и скрылся.
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