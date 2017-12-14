Полицейских в Испании убили во время патрулирования

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Три человека погибли в результате перестрелки в испанской провинции Теруэль, двое из них — сотрудники Гражданской гвардии, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на юге автономного сообщества Арагон в одном из загородных домов между 19:00 и 20:00 (20:00 — 21:00 по минскому времени) во время проведения патрулирования сотрудниками правоохранительных органов.



© AP/ Frank Augstein Вооруженный человек захватил заложников в испанском банке

По данным администрации провинции, двое из погибших полицейские, третий — гражданское лицо.

Стрелявший скрылся с места преступления. Предполагается, что он также украл оружие у убитых.

Ряд СМИ позже сообщил, что зачинщик перестрелки якобы ликвидирован, однако власти региона не подтвердили эту информацию.

"Опровергаю информацию относительно возможной ликвидации предполагаемого зачинщика перестрелки или взятия заложников", — заявил представитель правительства региона Густаво Алькальде.