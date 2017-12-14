ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вертолет потерпел крушение в Канаде, выживших нет

15.12.2017 07:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в канадской провинции Онтарио, сообщают местные СМИ.

​Вертолет принадлежал электроэнергетической компании Hydro On. Он занимался перевозкой сотрудников компании, которые обслуживают гидросооружения в этом районе. На борту на момент крушения находились три пассажира и пилот.

"Мы с глубоким сожалением подтверждаем, что в результате инцидента с участием нашего вертолета в населенном пункте Твид погибли четыре сотрудника. Наши мысли и молитвы сейчас с их семьями и коллегами", — говорится в сообщении, опубликованном на страничке компании в Twitter.

Вертолет разбился недалеко от жилых домов города Твид.

Причины крушения пока не установлены. Версия об аварии из-за погодных условий исключена. Место крушения оцеплено полицией.

Напомним, что в Канаде вчера рухнул пассажирский самолет, на борту которого находилось 25 человек. В результате инцидента несколько пассажиров получили травмы, но никто не погиб.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре человека погибло в результате крушения вертолета в канадской провинции Онтарио.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП школьного автобуса и поезда во Франции: часть детей не опознали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика