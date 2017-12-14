|
Вертолет потерпел крушение в Канаде, выживших нет
15.12.2017 07:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в канадской провинции Онтарио, сообщают местные СМИ.
Вертолет принадлежал электроэнергетической компании Hydro On. Он занимался перевозкой сотрудников компании, которые обслуживают гидросооружения в этом районе. На борту на момент крушения находились три пассажира и пилот.
"Мы с глубоким сожалением подтверждаем, что в результате инцидента с участием нашего вертолета в населенном пункте Твид погибли четыре сотрудника. Наши мысли и молитвы сейчас с их семьями и коллегами", — говорится в сообщении, опубликованном на страничке компании в Twitter.
Вертолет разбился недалеко от жилых домов города Твид.
Причины крушения пока не установлены. Версия об аварии из-за погодных условий исключена. Место крушения оцеплено полицией.
Напомним, что в Канаде вчера
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре человека погибло в результате крушения вертолета в канадской провинции Онтарио.
|
Архив (ЧП)
Комментарии