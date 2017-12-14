Вертолет потерпел крушение в Канаде, выживших нет

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в канадской провинции Онтарио, сообщают местные СМИ.

UPDATED: Four dead in Hydro One helicopter crash in eastern Ontario, names will not be released as next of kin are being notified https://t.co/YatwBVjaLH pic.twitter.com/xJDyXO2IUn — 570 NEWS — Kitchener (@570NEWS) 14 декабря 2017 г.

​Вертолет принадлежал электроэнергетической компании Hydro On. Он занимался перевозкой сотрудников компании, которые обслуживают гидросооружения в этом районе. На борту на момент крушения находились три пассажира и пилот.

We are deeply saddened to confirm an incident involving one of our helicopters in the Tweed area has resulted in four employee fatalities. Our thoughts and prayers are with their families & colleagues at this time. — Hydro One (@HydroOne) 14 декабря 2017 г.

"Мы с глубоким сожалением подтверждаем, что в результате инцидента с участием нашего вертолета в населенном пункте Твид погибли четыре сотрудника. Наши мысли и молитвы сейчас с их семьями и коллегами", — говорится в сообщении, опубликованном на страничке компании в Twitter.

Вертолет разбился недалеко от жилых домов города Твид.

Причины крушения пока не установлены. Версия об аварии из-за погодных условий исключена. Место крушения оцеплено полицией.

Напомним, что в Канаде вчера рухнул пассажирский самолет , на борту которого находилось 25 человек. В результате инцидента несколько пассажиров получили травмы, но никто не погиб.